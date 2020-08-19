Ульяновск, , 09:15 — REGNUM В Ульяновской области продолжат создание центров долголетия. В столице откроют ещё шесть площадок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Центры долголетия открываются в регионе в рамках проекта «Активное долголетие». Всего в Ульяновской области насчитывается более 220 площадок, где занимаются свыше 48% пенсионеров.

«Мы открыли центры долголетия в каждом муниципальном образовании. Теперь мы пошли дальше и расширяем сеть», — пояснил губернатор Сергей Морозов.

В настоящее время готовятся к открытию шесть новых центров долголетия в Ульяновске, всего за год в регионе будет запущено 40 таких центров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске действуют более 150 клубов ветеранов по интересам, в том числе свыше 40 советов ветеранов предприятий и организаций, а также 11 центров активного долголетия.

Всего в Ульяновской области проживают более 300 тыс. граждан старшего поколения, из них более 5 тыс. — долгожители.

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