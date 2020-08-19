Оренбург, , 09:14 — REGNUM В Оренбурге по факту складирования опасных веществ на территории промпредприятия проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ГТРК «Оренбург», свалка опасных отходов (градусников, порошков, банок с неизвестным содержимым) обнаружена в районе завода РТИ.

В надзорном ведомстве заявили, что доступ на территорию, где химсвалка, ограничат для безопасности населения. «Проверяющим предстоит установить собственника отходов и сделать выводы о соблюдении требований законодательства об их сборе и утилизации. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности», — сказали в прокуратуре.