Краснодар, , 09:12 — REGNUM Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 3 сентября, постановление об этом подписал Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края.

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«Это необходимая мера — впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле», — прокомментировал решение губернатор.

При этом режим самоизоляции для лиц старше 65 лет сохраняется.

В Краснодарском крае заражение коронавирусом подтвердилось уже у более 10 тыс. человек, почти 8,9 тыс. выздоровели. 145 умерли.