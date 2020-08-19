Тбилиси, , 09:13 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили десять случаев заражения коронавирусом. Эти данные 19 августа были размещены на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксирован 1361 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Шесть пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1098, или почти 81% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7235 человек, в стационаре — 302.

Стоит отметить, что ранее в Грузии объявили о скором сокращении зоны карантина в муниципалитете Местия в Сванетии. Там ввели ограничение в 17 деревнях и сёлах после выявления очага распространения коронавируса. В ходе массовой проверки носителей SARS-CoV-2 выявили только в двух из них. В остальных населенных пунктах изоляцию могут отменить с 21 августа.

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