Саратов, , 09:28 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 19 августа коронавирус подтвержден у 11 211 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 95 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7083 человека, за сутки — 134 пациента. С момента наблюдения скончались 67 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 38 человек из числа контактных, в 57 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего инфицированных в возрастной группе старше 60 лет — 43 человека, шестеро — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 319 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,1 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, усилия врачей Саратовской области, оказывающих помощь 56-летнему мужчине с диагнозом COVID-19 более месяца, не увенчались успехом. Больной скончался, подтвердили сведения о 67-ой жертве коронавируса в региональном минздраве.

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