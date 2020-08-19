Барнаул, , 08:59 — REGNUM Правительство Алтайского края поддержало предложение администрации Барнаула о присвоении краевому центру почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Как сообщает сегодня, 19 августа, телеграм-канал регионального правительства, в голосовании за присвоение почетного звания приняли участие 182,5 тыс. барнаульцев (хотя ещё в начале июля сити менеджер Барнаула Вячеслав Франк заявлял, что голосов было собрано более 190 тыс., — прим. ИА REGNUM).

Токарь Барнаульского котельного завода Косырева. Барнаул. Алтайский край. 1944

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«Если инициативу Барнаула поддержит краевое Законодательное собрание, Правительство направит ходатайство о присвоении Барнаулу почетного звания Город трудовой доблести в Академию наук России», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что только 20 из 28 поданных заявок на получение звания «Город трудовой доблести» были удовлетворены, стало известно 2 июля 2020 года, по итогам заседания оргкомитета «Победа». Барнаул в список победителей не вошёл, хотя за звание проголосовали более 190 тысяч горожан, а общее количество отданных голосов жителей Алтайского края превысило 300 тыс.

Комментируя произошедшее, секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко напомнил, что край, в отличие от других российских территорий, номинировал на это звание не один, а сразу четыре города (Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск), и что теперь, получив поддержку жителей и общественников, единороссы будут добиваться звания «Город трудовой доблести» для городов Алтайского края, которые имеют право на этот титул.

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Напомним, во время Великой Отечественной войны Барнаул выпускал для фронта патроны, танковые двигатели, вагоны, ткань на обмундирование. Здесь было сформировано несколько дивизий и бригад, располагались госпитали и военные училища. В боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

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