Уфа, , 09:18 — REGNUM Квартал вокруг Советской площади в Уфе планирую сделать пешеходным в выходные дни. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, работы на площади и прилегающих территориях идут очень активно. В настоящий момент специалисты обустраивают технические помещения для будущего фонтана. А в сквере перед Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы они выполняют демонтаж старого тротуара, устанавливают кабели и подготавливают основание для укладки гранита.

Отмечается, что при реконструкции используется продукция производителей Башкирии. Так, при облицовке площади используют учалинский гранит.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, эту площадь планируется сделать оазисом в историческом центре Уфы. Поэтому планируется здесь установить специальные выдвижные барьеры, чтобы в выходные дни Советская площадь и прилегающие к ней территории превращались в пешеходные зоны.

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