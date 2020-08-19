Владивосток, , 08:54 — REGNUM Крупнейший в мире парусный корабль — барк «Седов», прошедший вокруг света в рамках экспедиции парусников Росрыболовства, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, покинул гостеприимный Владивосток и направился в порт приписки Калининград. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Торжественная церемония проводов самого большого в мире учебного парусного судна прошла на главном причале Тихоокеанского флота (ТОФ) на Корабельной набережной. Сразу после полуденного выстрела из артиллерийского орудия парусник отошёл от причала и направился в сторону Камчатки, где в ходе короткой остановки в Петропавловске-Камчатском он пополнит запасы перед переходом Северным морским путём.

Как сообщало ИА REGNUM, российские парусники, барк «Седов» и фрегат «Паллада» прибыли во Владивосток после кругосветного плавания. Для «Паллады» путешествие завершено, а барку после остановки в Приморье предстоит вернуться в Калининград, где его ожидают в октябре. Парусники приняли участие в экспедиции, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовавшей в конце 2019 года. С апреля «Паллада» и «Седов» шли вместе, корабли встретились у входа в Малаккский пролив.

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