Вашингтон, , 08:53 — REGNUM В популярной «песочнице» (игра, в которой геймерам предоставлена большая свобода по взаимодействию с миром) Minecraft появились динозавры. Это произошло после выхода дополнения (DLC) Jurassic World. Анонсирующий ролик студия Mojang выложила 18 августа на YouTube-канале игры.

Издание Screen Rant отметило, что DLC Jurassic World ощущается как «совершенно новая игра в игре». Автор статьи написал, что, по его мнению, это дополнение впоследствии вполне может стать отдельной игрой, как Minecraft Dungeons.

Напомним, в июле 2020 года Minecraft Dungeons получила первое дополнение Jungle Awakens. От оригинальной Minecraft она отличается тем, что выполнена в жанре ролевой игры и не предоставляет геймерам возможность ставить блоки.

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