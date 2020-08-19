Кейптаун, , 08:53 — REGNUM В ЮАР ослабили ограничения, введённые для предотвращения распространения коронавируса, до второго уровня опасности, что позволило возобновить продажу алкоголя и сигарет. Об этом передаёт местный новостной портал Eye Witness.

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Согласно новым правилам, продажа алкоголя будет разрешена с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 по местному времени. В крупных городах наблюдаются очереди у винных магазинов, отмечают репортеры.

Людям также теперь разрешено путешествовать между провинциями, посещать семью и друзей в небольших группах. Парки и пляжи вновь открылись, а спортивные мероприятия разрешили возобновить, но без зрителей на стадионах. Ношение масок для лица в общественных местах остается обязательным.

Оппозиционная партия борцов за экономическую свободу (EFF) выступила против смягчения ограничений, предупредив, что это может привести к дальнейшим человеческим жертвам, сообщают местные СМИ.

Напомним, к настоящему времени в ЮАР было подтверждено более 580 000 случаев заражения коронавирусом.