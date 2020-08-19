Петропавловск-Камчатский, , 08:50 — REGNUM К берегам Камчатского края приближается циклон, который принесёт в регион в четверг, 20 августа, сильные дожди и ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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Непогода ожидается в Петропавловске-Камчатском, местами в Усть-Большерецком, на юге Мильковского, а также в Елизовском, Соболевском, Тигильском районах. Скорость ветра в некоторых районах будет достигать 19−24 метра в секунду.

Спасатели рекомендуют населению края соблюдать меры безопасности и по возможности не покидать пределы населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, на южное побережье Китая утром 19 августа обрушился тихоокеанский тропический шторм «Хигос».

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