Бразилиа, , 08:49 — REGNUM Решение одобрить третий этап клинических исследований потенциальной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной фармкомпанией Janssen, приняло агентство по контролю за состоянием здоровья населения Бразилии (ANVISA), сообщается на сайте ведомства.

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Третий этап исследований предполагает испытание препарата на людях. Ранее подобное разрешение получили созданная совместно с AstraZeneca потенциальная вакцина Оксфордского университета, препарат компаний Pfizer и BioNTech, а также китайская вакцина против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа общее количество выявленных носителей коронавируса в Бразилии составило 3 407 354.

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