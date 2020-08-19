Владивосток, , 08:53 — REGNUM В Приморье вакцину от гриппа получат более миллиона жителей, при этом большая часть — бесплатно. Прививки начнут делать с 1 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Этой осенью планируют привить от гриппа не меньше 60% населения края. За счёт средств федерального бюджета вакцинируют детей с 6 месяцев до 18 лет, граждан старше 60 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, работников медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и призывников.

До 60% поступающих в Приморье вакцин будут обеспечены за счёт федерального бюджета, поэтому привиться бесплатно смогут не только представители групп риска, но и остальные желающие. Работодатели, которые захотят привить своих сотрудников, смогут либо заключить договор с медицинскими организациями, либо приобрести вакцину.

В минздраве приморья сказали, что ожидают поставки вакцины «Совигрипп» для взрослых и, по большей части, для детей. Для малышей поступит немного «Ультрикс».

Прививочная кампания против гриппа пройдет с 1 сентября по 1 ноября.

«Эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Такое сочетание может привести к серьёзным последствиям для организма, даже для не находящихся в группе риска. Ожидается также, что в этом сезоне в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали. Поэтому необходимо прививаться», — сказали в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области иммунизацией от гриппа планируется охватить более 500 тысяч человек.