Москва, , 08:49 — REGNUM В Москве на Красной площади с 28 августа по 6 сентября пройдет XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщается на портале мэра столицы.

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В 2020 году тема фестиваля военных оркестров — «75 лет — окончание войны». На Красной площади прозвучит музыка военных и послевоенных лет и современные композиции, посвященные Дню Победы.

В этом году в связи с пандемией коронавируса на фестивале не смогут выступать зарубежные военные оркестры. Участниками фестиваля станут только российские коллективы.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим музыкальным фестивалем под открытым небом (open-air) назван фестиваль «Спасская башня» на Красной площади в Москве.

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