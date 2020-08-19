Хельсинки, , 08:40 — REGNUM Представитель финской студии Remedy, разрабатывавшей одиночную кампанию для шутера от первого лица CrossfireX, дал понять, что её следующий проект также может быть выполнен в этом жанре. Об этом 19 августа сообщил портал Screen Rant.

Когда исполнительному продюсеру компании Тууккк Тайпалвеси задали соответствующий вопрос, он сказал: «Никогда не говори никогда». Менеджер Remedy добавил, что студия провернула такую большую работу над своим первым шутером, что ему будет стыдно, если её результаты пропадут.

«Теперь, когда мы создали этот набор инструментов, почему бы не найти ему другое применение?» — сказал Тайпалвеси.

Геймеры знают студию Remedy по таким проектам, как Control, Alan Wake и Max Payne. CrossfireX является консольной адаптацией южнокорейской игры Crossfire. Этот шутер является одной из самых популярных видеоигр в мире благодаря тому, что он очень известен в Китае и Южной Корее. По состоянию на январь 2020 года в него играли более 1 млрд человек.

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