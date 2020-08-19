Сунжа, Ингушетия, , 08:37 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по итогам спецоперации в Сунженском районе, сообщили 19 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Напомним, днем 17 августа в горно-лесистой местности в районе сельского поселения Галашки силовики проводили разведывательные мероприятия по установлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований. Обнаруженные там бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохраны и были уничтожены ответным огнем.

Личности двоих убитых устанавливаются. На месте боестолкновения были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, а также компоненты для них.

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