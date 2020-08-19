Березники, Пермский край, , 08:36 — REGNUM В Березниках Пермского края мужчина с балкона жилого дома устроил стрельбу из пневматического оружия. Один из детей, находившийся в этот момент во дворе, получил ранение, сообщают СМИ.

У 14-летнего мальчика поврежден глаз. Очевидцем стал прохожий местный житель. Он вызвал медиков скорой помощи и проинформировал о происшествии полицию.

В правоохранительных органах заявили, что по факту стрельбы и травмирования подростка проводится проверка.