Исламабад, , 08:39 — REGNUM Проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции, которая создана вместе с компанией CanSinoBio из КНР и Пекинским институтом биотехнологий, утвердило пакистанское агентство по надзору за лекарствами. Об этом 19 августа сообщает газета Pioneer.

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"Третий этап испытаний рекомбинантной новой коронавирусной вакцины аденовирусного вектора типа 5 (Ad5-nCoV) будет проходить в Международном центре химических и биологических наук в Карачи в сотрудничестве с CanSinoBiо», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что в данный момент эту же вакцину испытывают в Аргентине, Китае и Чили, а вскоре ее испытания начнутся и в Саудовской Аравии.

Также известно, что испытания в Пакистане будут идти в течение 56 суток и в них станут принимать участие 200 добровольцев из разных этнических групп населения страны.

«Если результаты испытаний будут успешными, вакцина Ad5-nCov станет легко доступной для населения Пакистана по приемлемым ценам», — заявили в агентстве по надзору за лекарствами страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Пакистане выявлено в общей сложности 289 832 случая заражения коронавирусом.