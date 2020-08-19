Москва, , 08:32 — REGNUM Роспотребнадзор начал прием заявок на IV всероссийский конкурс «Дружи с финансами» среди СМИ. Конкурс проводится для повышению уровня финансовой грамотности населения, сообщается на сайте ведомства.

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Заявки на лучшую журналистскую работу о господдержке населения, финансово грамотные шаги для личного бюджета и защите прав потребителей принимаются до 27 августа 2020 года.

Жюри на федеральном уровне определит лучшие публикации. Итоги конкурса СМИ «Дружи с финансами» подведут в сентябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети работающих граждан России (65%) готовы повышать свою финансовую грамотность.

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