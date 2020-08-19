Сухум, , 08:36 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 18 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 88 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у пяти из них», — сообщили в штабе.

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 19 пациентов с COVID-19, у одного из них болезнь протекает в тяжелой форме. Один человек в течение суток был выписан из больницы.

Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 202. Из них 78 победили инфекцию, а три пациента с COVID-19 умерли.

Стоит отметить, ранее в минздраве Абхазии сообщили о нехватке медперсонала в Гудаутской больнице. Было объявлено, что необходима помощь волонтеров.

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