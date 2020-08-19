Уфа, , 08:31 — REGNUM Бывшего сотрудника исправительной колонии (ИК) обвинили в покушении на сбыт наркотиков и превышении должностных полномочий в Уфе. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в Уфе 34-летний обвиняемый бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-13 УФСИН РФ в апреле 2020 года принес в колонию наркотические и психотропное вещества, чтобы позже передать их неустановленному лицу.

Отмечается, что при досмотре стражи порядка обнаружили и изъяли у него различные наркотики в значительном размере, которые обвиняемый хранил у себя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков и психотропных веществ, а также по признакам превышения должностных полномочий.

Свою вину обвиняемый признал частично. В настоящее время материалы дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

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