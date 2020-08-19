Исламабад, , 08:25 — REGNUM В Пакистане в ближайшее время начнётся третий этап клинических испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной совместно с китайской компанией CanSinoBio и Пекинским институтом биотехнологий. Об этом со ссылкой на Агентство по надзору за лекарствами Пакистана 19 августа сообщает газета Pioneer.

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«Третий этап испытаний рекомбинантной новой коронавирусной вакцины аденовирусного вектора типа 5 (Ad5-nCoV) будет проходить в Международном центре химических и биологических наук в Карачи в сотрудничестве с CanSinoBiо», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что испытания этой вакцины в настоящее время также проводятся в Китае, Аргентине, Чили и вскоре должны начаться в Саудовской Аравии.

Третий этап клинических испытаний вакцины продлится в Пакистане 56 суток. В них примут участие 200 добровольцев из различных этнических групп населения.

В Агентстве по надзору за лекарствами заявляют, что если результаты проведённых испытаний окажутся успешными, «вакцина Ad5-nCov станет легко доступной для населения Пакистана по приемлемым ценам».

Напомним, что число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Пакистане достигло 289 832. Общее число смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19 в стране составляет 6190.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля генеральный консул Исламской Республики Иран в пакистанском Карачи передал сотни комплектов безопасности от коронавирусной инфекции (COVID-19) обществу Красного Полумесяца в южной провинции Синд.

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