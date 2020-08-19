Пекин, , 08:25 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 31 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 17 активных случаев и ещё 14 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все активные случаи являются ввозными.

Таким образом общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 888.

Также сообщается, что за это же время в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 685 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Мориссон заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране станет обязательной для всех и отказаться от нее возможно будет только по медицинским показателям.