Пекин, 19 августа 2020, 08:25 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая был выявлен 31 новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.
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Также указывается, что в данное число входит 17 активных случаев и ещё 14 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все активные случаи являются ввозными.
Таким образом общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 888.
Также сообщается, что за это же время в стране никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 685 человек вылечились от нового заболевания.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Мориссон заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране станет обязательной для всех и отказаться от нее возможно будет только по медицинским показателям.