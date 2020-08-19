Париж, , 08:23 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 продолжает расти во Франции, где за последние 24 часа было выявлено 2238 новых случаев, сообщает Le Figaro.

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На территории страны действуют 386 «кластеров», или источников заражения, в том числе 29 новых, обнаруженных за последние 24 часа.

Известно, что в период с 9 по 15 августа во Франции было проведено 620 355 тестов на коронавирус. Уровень положительных результатов тестов вырос до 3% и продолжает расти. С начала эпидемии 109 462 человека были госпитализированы.

Напомним, пандемия унесла жизни 30 451 человека во Франции. Минздрав Франции оценивает общее число зараженных жителей страны в 221 267 человек.