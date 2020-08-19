Сеул, , 08:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее выявили почти 300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 283 новых случаев — локальные, еще 14 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 16 058.

Известно, что 150 случаев были зафиксированы в Сеуле, 94 случая — в провинции Кёнгидо, восемь случаев — в Инчхоне, девять случаев — в Пусане, пять случаев — в провинции Канвондо, четыре случая — в Кванджу, по три случая — в провинциях Чхунчхон-Намдо и Кёнсан-Пукто, по два случая — в Тэгу и провинции Чолла-Намдо, по одному случаю — в Сэджоне, провинциях Чхунчхон-Пукто и Чолла-Пукто.

Количество умерших сохранилось на уровне 306 человек.