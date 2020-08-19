Вена, , 08:20 — REGNUM Британский актер Бенн Крос, который известен по ролям в фильмах «Огненные колесницы» (1981), «Первый рыцарь» (1995) и «Звездный путь» (2009), скончался в возрасте 72 лет в Вене. Об этом 19 августа сообщает газета The Guardian со ссылкой на дочь актера.

Последняя ранее сообщила на своей странице в соцсети Facebook, что ее отец, который был уже болен в течение некоторого времени, скончался 18 августа в Вене, после того, как произошло резкое ухудшение его здоровья.

При этом она не уточнила, какой именно болезнью болел покойный актер.

Напомним, Бенн Крос сыграл роль в спортивной драме 1981 года «Огненные колесницы», и данный фильм был в 1982 году номинирован на премию Оскар. Также он известен по исполнению роли Сарека — посла планеты Вулкан на Земле и отца одного из главных героев фильма — Спока — в фильме «Звездный путь» 2009 года.