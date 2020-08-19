Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming провели тесты производительности ПК-версии игры Mortal Shell. Статья была опубликована 19 августа на сайте издания.

Они использовали компьютер, оборудованный процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти с рабочей частотой 3600 МГц. В тестировании участвовали видеокарты от AMD Radeon RX580 и RX Vega 64, и RTX 2080Ti, GTX980Ti и GTX690 от Nvidia.

Они отметили, что студия Cold Symmetry добавила в ПК-версию Mortal Shell некоторые настройки графики и сообщили, что в целом Mortal Shell не требует использования высокопроизводительного процессора, т. е. главную роль играет видеокарта.

В случае разрешения 1080p и установки настроек графики на Ultra стабильную частоту кадров в 60 FPS (кадров в секунду) смогла обеспечить лишь видеокарта RTX2080Ti. Близки к этому показателю были GTX980Ti и Vega 64.

При этом редакция DSOGaming отметила, что Mortal Shell, созданная на движке Unreal Engine 4, в принципе, демонстрирует невысокую производительность на видеокартах AMD.

С полным отчётом о результатах тестирования желающие могут ознакомиться на сайте портала.

Релиз Mortal Shell состоялся 18 августа 2020 года. Многие геймеры сравнивают эту игру студии Cold Symmetry с серией Dark Souls от From Software.

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