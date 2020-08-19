Богота, , 08:12 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии возросло на 12 462 и достигло значения 489 122. Об этом сообщает колумбийский минздрав на своей странице в Twitter.

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За сутки в стране было подтверждено 247 летальных исходов от COVID-19. С начала пандемии в Колумбии от осложнений, связанных с этим заболеванием, скончались 15 619 пациентов. Еще 312 323 человека излечились.

Колумбийские медики провели 2 299 226 исследований на инфицирование SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа, по данным ВОЗ, в мире за сутки было подтверждено 771 635 фактов заражения коронавирусом.

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