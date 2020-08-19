Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM В связи с увеличением пассажиропотока губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил ввести дополнительные рейсы по направлениям «Южно-Сахалинск — Южно-Курильск» и «Южно-Сахалинск — Курильск», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Дополнительные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск будут выполнены 22, 23, 24, 26, 29, 30 и 31 августа, а также 1, 3, 8, 10 и 15 сентября. Из Южно-Сахалинска в Курильск дополнительные полёты будут произведены 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 августа, а также 3, 7, 10 и 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов предложил реализовать в регионе пилотный проект по развитию малой авиации, для чего упростить требования авиационного законодательства при эксплуатации самолётов этого класса.