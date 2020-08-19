Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Компания Nintendo серьёзно снизила цены на некоторые игры для портативной консоли Switch в магазине Indie World в рамках распродажи. О этом 19 августа она сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Акция продлится до 30 августа 2020 года, благодаря ей владельцы Switch смогут приобрести в том числе такие игры, как Raji, Manifold Garden, Dead Cells и Hotline Miami Collection. Стоит отметить, что снижение цен на некоторые позиции составило от 40 до 70%.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1295797864527015936

Ранее Nintendo сообщила, что игру-головоломку Pokemon Cafe Mix с момента после релиза скачали более 5 млн человек. Она вышла на платформах Nintendo Switch, Android и iOS 23 июня 2020 года.

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