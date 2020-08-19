Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Стало известно, когда в онлайн-магазине видеоигр Steam заработает сервис подписки EA Play. Об этом сервис сообщил 19 августа на своём сайте.

Желающие оформить подписку компании Electronic Arts на платформе смогут сделать это с 31 августа 2020 года. После этого они получат полный доступ к каталогу видеоигр издателя.

Напомним, в 2011 году Electronic Arts отменила релиз в Steam игры Battlefield 3, а впоследствии удалила свои игры с этой платформы компании Valve, желая развивать собственный сервис Origin. В октябре 2019 года стало известно, что издатель решил вернуться на эту площадку.

Читайте ранее в этом сюжете: Electronic Arts переименует сервисы подписки EA Access и Origin Access