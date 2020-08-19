Пермь, , 07:39 — REGNUM Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» завершится к 1 сентября. Готовность объекта составляет почти 100%, отметил врио губернатора Дмитрий Махонин во время инспектирования стройплощадки, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В ходе осмотра прилегающей к спорткомплексу территории Дмитрий Махонин обратил внимание на состояние дороги, ведущей к базе, и поручил главе Перми Дмитрию Самойдлову оперативно организовать ремонт. «Подойти к ремонту необходимо комплексно, сделать не только проезжую часть, но и тротуары, и парковку. Дополнительно нужно подсыпать проезды к гаражам, расположенным рядом со спорткомплексом. Удобно должно быть всем — спортсменам, пешеходам, автовладельцам», — сказал врио губернатора.

Протяженность участка дороги составляет 820 метров. Предварительно ремонт оценили в 30 млн рублей. Предполагается, что участок отремонтируют за счет денег, сэкономленных при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Открытие спорткомплекса запланировано на первую половину сентября 2020 года. Ранее база представляла собой двухэтажный барак. Вместо него появился спорткомплекс площадью более 2,3 тыс. квадратных метров. В нем предусмотрены универсальный спортивный, тренировочный залы. База рассчитана на 1280 детей — воспитанников спортшколы. Кроме того, спортбаза готова принимать жителей близлежащих микрорайонов.