Усть-Канский район, Алтай, , 07:23 — REGNUM В Усть-Канском районе Республике Алтай 18 августа состоялось техническое открытие мостового перехода через реку Чарыш на автодороге «Усть-Кумир — Санаровка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, средства на строительство были выделены из федерального бюджета.

По словам главы республики Олега Хорохордина, старый мост был разрушен в ходе прошлогоднего наводнения.

«Для жителей отсутствие мостового перехода создавало немало трудностей. Мост соединяет два берега села Усть-Кумир, на одном из которых находится сельская школа, которую посещают дети из сел Талица и Санаровка», — отметил он.

Ранее предполагалось, что сооружение будет построено к осени 2021 года, однако позже планы были скорректированы. При этом он не только отвечает все современным требованиям, но и стал лучше прежнего. Старый деревянный мост 70-х годов постройки мог выдержать проезд только легковых машин. По новому же могут ездить также грузовики и сельскохозяйственная техника.

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