Москва, , 07:23 — REGNUM Больше двух третей жителей России (70%) сообщили, что чувствуют себя комфортно при прохождении онлайн-собеседования. Об этом говорится в результатах исследования российской платформы поиска работы HeadHunter.

В ходе опроса 35% респондентов отметили, что им легче проходить онлайн-собеседование, другие 33% сообщили, что не видят для себя особой разницы, а около 25% заявили о трудностях при удалённом собеседовании. При этом 40% подчеркнули, что в будущем предпочли бы очную встречу.

Опрос также выявил, что в подавляющем большинстве случаев онлайн-собеседований (94%) они проходили по инициативе представителя работодателя.

Исследование проводилось с 28 июля по 15 августа 2020 года среди более 2,6 тыс. соискателей.

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