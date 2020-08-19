Лос-Анджелес, США, , 07:23 — REGNUM Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом), нашли информацию о новой карте онлайн-шутера Apex Legends. Публикации были размещены на Twitter-страницах известных геймеров Shrugtal и Biast12.

Они нашли в файлах игры упоминание о том, что карта будет называться «Тропический остров» (Tropic Island). Редакция портала Comicbook отметила, что, похоже, новый код был добавлен в Apex Legends во время последнего обновления.

Она отметила: это может означать как то, что карта скоро появится в игре, так и то, что разработчики пока лишь начали её тестировать.

https://twitter.com/shrugtal/status/1295607475656364032

https://twitter.com/Biast12/status/1295603769170972672

Напомним, 18 августа 2020 года в Apex Legends стартовал шестой сезон. С ним в игру был добавлен новый персонаж — девушка-механик Рампарт.

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