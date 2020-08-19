Южно-Сахалинск, , 07:21 — REGNUM На Сахалине и Курилах малообеспеченные семьи получили денежные выплаты на приобретение одежды для школьников. Размер таких выплат составляет сумму до 10 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего предоставили выплаты на 2,4 тыс. учащихся, в общей сумме на 23 млн рублей.

Первоклассники из многодетных малоимущих, имеющих четырех детей, находящихся в социально-опасном положении, а также воспитывающих детей-инвалидов семей получат бесплатные школьные ранцы. Власти приготовили 322 набора, общей стоимостью почти 700 тыс. рублей. Вместе с портфелями дети получат дневник, тетради, пенал, набор ручек, линейку, цветные карандаши, альбом, краски, фломастеры, наборы цветной бумаги и картона, клей, ножницы, пластилин и папку.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке все школы готовы к началу учебного года в традиционном формате с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.