Барнаул, , 07:20 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края обнародовал сравнительные данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах. Они свидетельствуют о том, что по состоянию на 18 августа в список территорий с самыми высокими долями выздоровевших от общего числа выявленных случаев коронавируса вошли: Пензенская и Тюменская области, где выздоровели уже 95%, а также Кабардино-Балкария и Чукотский автономный округ (94% пациентов).

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В общероссийский ТОП-25 по доле выздоровевших от COVID-19 теперь входят три региона Сибири: Хакасия (8-е место), Тува (14-е место) и Новосибирская область (21-е место).

Число регионов России, где процент вылечившихся от 81 до 100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 18 августа, составляет 51 (их стало больше на пять). Таких регионов уже две трети. Это наиболее благополучные территории. В их числе, как и ранее — Новосибирская область, Красноярский и Алтайский край, Республики Алтай, Тува и Хакасия.

Еще в 21 регионах РФ процент выздоровевших колеблется от 71 до 80%. Их стало меньше на пять. Сюда входят Иркутская, Омская и Томская области.

12 регионов России входят в группу с показателем числа выздоровевших — от 35 до 70%. Среди них — Кузбасс. Сюда также попали регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО, замыкающий общий рейтинг территорий — здесь всего 35% излечившихся от COVID-19, Сахалинская область (56%) и Саратовская область (63%).

В СФО доля выздоровевших повысилась до 80%. Округ находится на пятом месте среди всех федеральных округов. Лидирует среди федеральных округов Уральский округ, здесь доля выздоровевших равняется 84%, что на 4% превосходит общероссийский (80%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 августа в 83 регионах России зарегистрировано 4 748 новых случая коронавируса, выздоровели 742 628 человек.