Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Компания Oculus столкнулась с критикой после того, как объявила, что с октября 2020 года новым пользователям для входа в систему понадобится учётная запись Facebook. Об этом 19 августа сообщил портал Comicbook.

Она сообщила, что текущие пользователи пока смогут использовать свои учётные записи, однако с 1 января 2023 года поддержка системы Oculus будет прекращена. Отмечается, что после этого владельцы VR-устройств компании по-прежнему смогут их использовать, но для доступа к полной функциональности им потребуется аккаунт Facebook.

Пользователей Oculus возмутило это решение, они стали массово размещать в комментариях под публикацией негативные отклики. Стоит отметить, что недовольство этим шагом Oculus выразили даже те владельцы VR-устройств, которые имеют учётную запись Facebook.

https://twitter.com/oculus/status/1295769244894785536

Напомним, компания Oculus VR принадлежит Facebook с марта 2014 года. При этом в июне 2012 года на создание своего первого прототипа VR-гарнитуры компания начала собирать средства при помощи краудфандинга на платформе Kickstarter. Из-за этого многие участники Kickstarter высмеяли решение руководства Oculus продать компанию Facebook.

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