Пермь, , 07:07 — REGNUM В Пермском крае Госавтоинспекция совместно Ространснадзором проводит тотальную проверку пассажирского транспорта. За день с рейса снято 14 неисправных автобусов, сообщает ТК «РифейПермь».

За первый день проверено свыше 400 автобусов. Выявлено 86 нарушений правил дорожного движения. Самыми грубыми нарушениями, которые зафиксированы во время проверки, стали неисправность рулевого управления и тормозной системы.

За день к административной ответственности за несоблюдение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния автобусов и медосмотров водителей привлекли пять должностных лиц автотранспортных предприятий.

Проверки пассажирских автобусов продлятся по 23 августа. Стоит отметить, что за семь месяцев 2020 года на территории Прикамья произошло 81 ДТП с участием автобусов. В этих авариях погибли четыре человека, 103 получили травмы.