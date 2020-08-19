Петропавловск-Камчатский, , 07:01 — REGNUM В Камчатском крае из 450 проведённых за последние сутки тестов коронавирус лабораторно подтвердился у 13 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии на Камчатке выявили 3654 случая заражения коронавирусом. Полностью справились с болезнью за сутки 20 пациентов, за всё время — 3614. Продолжает проходить лечение в стационарах 142 человека, 61 пациент болеет пневмонией.

С момента начала пандемии в крае провели более 106 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Приморье из 2047 проведённых тестов выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 пациентов.