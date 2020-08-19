Москва, , 06:58 — REGNUM Доля качественного российского вина ежегодно увеличивается в пределах 4,5%, сообщил 19 августа журналистам заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, курирующий проект «Винный гид России».

По его словам, минимальная дегустационная оценка «хорошо» соответствует 78 баллам из 100 по шкале, определённой в организации.

«Рост качества вина мы наблюдаем из года в год, он составляет 4,5%, это говорит о том, что качество вина и квалификация виноделов растут», — сказал Лоевский.

Он добавил также, что производимое в России вино из собственного материала соответствует международным стандартам качества.

Ранее в Роскачестве выяснили, что вина из Италии, Испании и Грузии наиболее популярны в России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина