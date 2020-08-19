Иркутск, , 06:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 19 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 15 880 человек, причём 105 добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без новых летальных случаев: умер один пациент с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 258 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 735 пациентов, из них 37 человек болеют тяжело. Выздоровели 13 133 человек.

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