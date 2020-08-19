Ульяновск, , 06:46 — REGNUM В Ульяновской области наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Ульяновске и Димитровграде, среди сельских муниципалитетов антилидерами являются Карсунский, Барышский и Инзенский районы. Такие данные публикует региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус и вакцина в России: борьба продолжается — все новости»

По информации на вечер 18 августа, в Ульяновской области подтверждено 11 025 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 91. По данным властей, выздоровели 7696 человек.

С начала пандемии больше всего носителей коронавируса выявлено в Ульяновске — 5768, в том числе в Засвияжском и Ленинском районах — соответственно 1812 и 1621, в Заволжье — 1578, в Железнодорожном районе подтверждено 757 случаев заражения коронавирусом. Следом за региональным центром идёт Димитровград, где выявлено 1032 случая заражения. В числе антилидеров также Карсунский район (428 случаев заражения коронавирусом), Барышский и Инзенский районы (по 425 случаев).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выявлено 95 носителей коронавируса