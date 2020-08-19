Гавана, , 06:36 — REGNUM На Кубе 24 августа начнётся первый этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 18 августа сообщает агентство Prensa Latina.

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По данным агентства, созданная кубинскими медиками вакцина Soberana-01 будет введена 676 добровольцам, возраст которых от 19 до 80 лет. Полный цикл испытаний кубинской вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 планируется завершить в январе 2021 года.

В настоящее время на Острове Свободы выявлено 3 408 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 88 человек с диагнозом COVID-19, выздоровели 2794 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира присоединиться к глобальной инициативе по созданию и распределению вакцины от коронавируса COVAX, которая предусматривает обеспечение вакциной от COVID-19 бедных стран.

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