Гент, Бельгия, , 06:28 — REGNUM Стало известно, когда ролевая игра Baldur's Gate 3 выйдет в раний доступ. Ролик с анонсом студия Larian опубликовала 18 августа на своём YouTube-канале.

Разработчики сообщили, что геймеры смогут сыграть в новую Baldur's Gate 30 сентября 2020 года. Отмечается, что в игре к этому моменту уже будет более 45 тыс. диалогов и более 590 персонажей.

Игра создаётся на основе «движка» Divinity 4.0. По имеющейся на сегодня информации, мир в Baldur's Gate 3 не будет открытым, в ней будут большие локации, по которым персонажи будут путешествовать между актами.

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