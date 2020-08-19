Тегеран, , 08:56 — REGNUM 18 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 168 человек умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь отметила, что с учетом 168 новых смертей их общее число по стране возросло до 19 972 случаев. «За последние 24 часа было обнаружено около 2385 новых случаев заражения COVID-19, около 1066 человек были госпитализированы», — сообщила Лари.

По её словам, в общей сложности 347 835 иранцев заразились опасным вирусом, около 300 881 из них были вылечены или выписаны из больниц. «3882 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.