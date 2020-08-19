Улан-Удэ, , 05:56 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 4731, из них в Улан-Удэ зарегистрированы 2665.

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«Из 32 новых случаев COVID-19: 9 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением за сутки 63 пациентов. Всего к настоящему времени выздоровели 4072 человека. В стационарах республики остаются 315 пациентов, четверо тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, ранее в регионе зарегистрировано 47 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в улан-удэнском стационаре скончалась пациентка 55 лет, страдавшая хронической болезнью почек и сахарным диабетом.

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