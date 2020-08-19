Копенгаген, , 05:55 — REGNUM Разработчики Hitman 2 из студии IO Interactive сообщили, что 31 августа 2020 года они отключат серверы, отвечавшие за работу конкурентного режима призрака (Ghost Mode) в игре. Информация была опубликована 18 августа в их блоге.

При этом они сообщили, что этот режим не появится в предстоящей Hitman 3, выход которой запланирован на январь 2021 года. Кроме того, IO Interactive отметила, что в ней также не появится ещё один онлайн-режим — Sniper Assassin, он будет доступен только при одиночном прохождении.

Ранее IO Interactive рассказала, как перевод Hitman 3 в формат виртуальной реальности скажется на игровом процессе. Разработчики пообещали, что в этом случае механика игры добавит геймерам больше впечатлений.

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