Хабаровск, , 06:02 — REGNUM В Хабаровском крае продлили действие программы по оказанию помощи гражданам, чьё жилье утрачено или повреждено в результате паводка в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Краевые власти приняли решение о продлении выплат после того, как непригодными для проживания были признаны ещё шесть многоквартирных домов в Комсомольске-на-Амуре.

На данный момент право на выплаты имеют ещё 168 семей. После промерзания зимой, весной началось разрушение фундаментов домов. В июле признаны непригодными для проживания два многоквартирных дома, и четыре — в августе.

«Документы на предоставление выплат принимаем до 1 октября. А до 1 декабря людям необходимо определиться с покупкой и предоставить документы на сделку», — пояснили в министерстве социальной защиты населения края.

Размер выплаты рассчитывается исходя из суммы 65 384 рубля за кв. метр.

Всего уже помощь получили 546 семей на сумму более 600 млн рублей. Квартиры купили 172 семьи. Денежные средства для капитального ремонта получила 381 семья.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край получит на строительство инженерных сооружений для защиты от паводков более трёх млрд рублей из федерального бюджета.