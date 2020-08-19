Абакан, , 05:49 — REGNUM По состоянию на 19 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3195 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 18 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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Десять из вновь выявленных случаев — это служебные и семейные контакты. Четыре пациента поступили с признаками ОРВИ, один — с признаками пневмонии. Ещё у троих жителей Хакасии выявили вирус после пребывания в Красноярском крае.

Выздоровели 2912 человек, в том числе 46 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии скончались 35 пациентов с COVID-19.

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